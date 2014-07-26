Встроить драйвер в ядро по инструкции

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки136 просмотров

Есть медиаплеер на андроиде AB495HWS . Есть УСБ устройство с инструкцией по встраиванию этого устройства. Драйвер и инструкция в приложении.

Android
11 лет назад
GolikovMS
Михаил 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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