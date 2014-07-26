Аналог Яндекс.транспорт

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок292 просмотра

Нужны разработчики, проект схож с такими как Яндекс транспорт, етранспорт., но с некоторыми изменениями. Желательно людей с Казани . Оплата сразу после написания. Предложения с бюджетом и сроком выполнения.

11 лет назад
Timurit
Тимур 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров