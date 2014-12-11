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Отзывы заказчиков
$200
5 баллов
9 лет назад
Есть замечания, но если коротко - не сработались...
Ответный отзыв
пока нареканий в плане сотрудничества нет.
Мобильные приложения
1 отзыв(-1)
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $50
от 7 дней
нет рейтинга