Скрипт для Android-маркета

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Необходимо написать скрипт, который будет принимать в аргументы логин/пароль google аккаунта и устаналивать указанное приложение из Android-маркета на виртуальное устройство.

Android
11 лет назад
fsventures
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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