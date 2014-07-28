Мобильная версия сайта

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Закрыт4 заявки166 просмотров

Здравствуйте, необходимо создать мобильную версию сайта по покупке электронных версий книг.

1. цв. гамма как на сайте - коричнево белая

2. должны быть обязательно разделы "книги" "журнал" и "информация"

3. раздел "новости" на айпаде отображать, на айфоне нет

4. книги представлять по несколько штук на экране, прокрутка вверх - вниз

5. книгу можно добавить в корзину, оформить заказ и купить

адрес сайта в приложенном файле.

11 лет назад
Vebstudia
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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