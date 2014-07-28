Сделать приложение на андроид, на основе местонахождения человака на карте. Сервис в виде электронного обмен визитками. подробности тз при переписке, спасибо
Мобильная версия сайта
Здравствуйте, необходимо создать мобильную версию сайта по покупке электронных версий книг.
1. цв. гамма как на сайте - коричнево белая
2. должны быть обязательно разделы "книги" "журнал" и "информация"
3. раздел "новости" на айпаде отображать, на айфоне нет
4. книги представлять по несколько штук на экране, прокрутка вверх - вниз
5. книгу можно добавить в корзину, оформить заказ и купить
адрес сайта в приложенном файле.
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