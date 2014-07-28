Плагин Cordova/PhoneGap

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Необходимо разработать Cordova/PhoneGap плагин для работы с KitLocate

http://www.kitlocate.com/developers/

100% API (IOS и Android)

AndroidiOS
11 лет назад
closehauledteam
Денис 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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