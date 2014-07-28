Приложение (Android + iOS)

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт10 заявок144 просмотра

Направленность: Соц. ПО

Платформа: Android OS, iOS

Назначение: на основе интернет голосования формируется рейтинг "самых красивых" пользователей, посредством оценки их фотографий другими пользователями

Взаимодействие: приложению необходимо взаимодействие с , на котором будут храниться данные обо всех аккаунтах (профиль с фотографией, позиция в рейтинге)

Бюджет: до 1500 USD

Заинтерисовавшимся вышлю полное ТЗ.

AndroidiOS
11 лет назад
YuriyI
Юрий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров