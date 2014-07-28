Приложение (Android + iOS)

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Несколько лет назад в качестве одного стартапа (главным программистом которого был я) разрабатывался игровой развлекательный проект. Основной платформой рассматривалась Windows, но был желателен запуск на Линукс и Маке. Поскольку ...