Сделать приложение на андроид, на основе местонахождения человака на карте. Сервис в виде электронного обмен визитками. подробности тз при переписке, спасибо
Приложение (Android + iOS)
Направленность: Соц. ПО
Платформа: Android OS, iOS
Назначение: на основе интернет голосования формируется рейтинг "самых красивых" пользователей, посредством оценки их фотографий другими пользователями
Взаимодействие: приложению необходимо взаимодействие с , на котором будут храниться данные обо всех аккаунтах (профиль с фотографией, позиция в рейтинге)
Бюджет: до 1500 USD
Заинтерисовавшимся вышлю полное ТЗ.
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