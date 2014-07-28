Система автоматизации работы Android-устройств

Назначение. Массовое тестирование поведения пользователей в Android приложениях в реальных условиях.

Описание. Необходимо разработать систему, которая позволит работать с виртуальными Android устройствами с помощью API. Должны быть реализованы следующие функции:

- инициализация нового виртуального устройства

- привязка указанных Google аккаунтов

- установка и запуск выбранных приложений

- отправка различных команд выбранным приложениям (имитация действий пользователя - нажатия на экране, ввод данных и т.п.)

Интерфейс API необходимо сделать в виде консольного инструмента, который будет принимать команды, например:

./androtest --account [email protected]:password --install Application

Установка выбранного приложения для выбранного аккаунта

./androtest --account [email protected]:password --remove Application

Удаление выбранного приложения

./androtest --account [email protected]:password --execute Application --cmd Command

Отправить команду Command приложению Application (протокол команд необходимо разработать)

Система должна позволять устанавливать различные параметры Android OS (версия, язык, местоположение и т.п.). Также необходимо предусмотреть возможность сохранения состояния тестов (репозитарий виртуальных устройств), чтобы обеспечить возможность повтороного выполнения действий в рамках одного и того же уникального устройства для тестирования растянутых во времени действий (например, получения бонусов в приложении за посещения в течение недели).