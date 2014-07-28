Сделать приложение на андроид, на основе местонахождения человака на карте. Сервис в виде электронного обмен визитками. подробности тз при переписке, спасибо
Система автоматизации работы Android-устройств
Назначение. Массовое тестирование поведения пользователей в Android приложениях в реальных условиях.
Описание. Необходимо разработать систему, которая позволит работать с виртуальными Android устройствами с помощью API. Должны быть реализованы следующие функции:
- инициализация нового виртуального устройства
- привязка указанных Google аккаунтов
- установка и запуск выбранных приложений
- отправка различных команд выбранным приложениям (имитация действий пользователя - нажатия на экране, ввод данных и т.п.)
Интерфейс API необходимо сделать в виде консольного инструмента, который будет принимать команды, например:
./androtest --account [email protected]:password --install Application
Установка выбранного приложения для выбранного аккаунта
./androtest --account [email protected]:password --remove Application
Удаление выбранного приложения
./androtest --account [email protected]:password --execute Application --cmd Command
Отправить команду Command приложению Application (протокол команд необходимо разработать)
Система должна позволять устанавливать различные параметры Android OS (версия, язык, местоположение и т.п.). Также необходимо предусмотреть возможность сохранения состояния тестов (репозитарий виртуальных устройств), чтобы обеспечить возможность повтороного выполнения действий в рамках одного и того же уникального устройства для тестирования растянутых во времени действий (например, получения бонусов в приложении за посещения в течение недели).
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