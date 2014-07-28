Приложение для моб устройств

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Закрыт16 заявок248 просмотров

Нужно реализовать проект: приложение для Android и iOS. Это сервис, который повторяет функционал сайта. Есть оплаты, смс уведомления, гео позиционирование и т д.

Кто готов взяться?

Макеты готовы.

AndroidiOS
11 лет назад
OlgaDoroshina
Ольга 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров