Разработка клиентского приложения для смартфона

Есть веб-сервер, с которым можно обмениваться данными, и на котором

нужно агрегировать информацию о продажах и отчеты персонала.

Требуется приложение для смартфона (клиент) и серверный модуль обеспечения

функциональности и сохранения данных в базу для электронной системы

контроля работы персонала.

Функции и требования к приложению:

1) не должно быть браузерным решением, а именно самостоятельным приложением.

2) автоматический контроль местоположения с использованием геолокации.

3) фиксация времени старта и завершения работы на точке.

4) сбор информации по продажам, и остаткам товара.

5) сбор фотоотчетов без возможности использовать фото из памяти сматрфона.

6) в приложении должна быть реализована возможность обратной связи

(телефонный звонок, рация, пейджер) в режиме реального времени.

Срок сдачи к 15 августа

Если нужна дополнительная информация, пишите срочно. Ночью отвечу. Утром выбор исполнителя))

Примеры подобных разработок рассмотрю с интересом.