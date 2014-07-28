Разработка клиентского приложения для смартфона

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок189 просмотров

Есть веб-сервер, с которым можно обмениваться данными, и на котором

нужно агрегировать информацию о продажах и отчеты персонала.

Требуется приложение для смартфона (клиент) и серверный модуль обеспечения

функциональности и сохранения данных в базу для электронной системы

контроля работы персонала.

Функции и требования к приложению:

1) не должно быть браузерным решением, а именно самостоятельным приложением.

2) автоматический контроль местоположения с использованием геолокации.

3) фиксация времени старта и завершения работы на точке.

4) сбор информации по продажам, и остаткам товара.

5) сбор фотоотчетов без возможности использовать фото из памяти сматрфона.

6) в приложении должна быть реализована возможность обратной связи

(телефонный звонок, рация, пейджер) в режиме реального времени.

Срок сдачи к 15 августа

Если нужна дополнительная информация, пишите срочно. Ночью отвечу. Утром выбор исполнителя))

Примеры подобных разработок рассмотрю с интересом.

11 лет назад
ra-actionpro
Вадим 
59 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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