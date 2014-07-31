ra-actionpro

Для достижения лучшего результата проект предполагал изменения Тз в процессе создания иллюстраций, плюс сроки поджимали. Вадим почти всё время был на связи, старался дать быструю оценку присылаемым этапам, чем заметно сэкономил время работы. Работать понравилось, все мои усилия сверх задания были вознаграждены,оплата поступила вовремя. Рекомендую Вадима как честного и вежливого заказчика! Будем продолжать сотрудничество)