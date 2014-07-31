ra-actionpro

Есть сайт и есть подборка фотографий, разложенная по папкам. Нужно сделать пару сотен иллюстраций к страницам. Требования к исполнителю – художественный вкус, умение сделать фото более живым, а также произвести оптмизацию для размещения в веб. ...
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Есть 2 схемы поселка, на которых обозначены участки. Требуется для каждого area в теге map прописать координаты по каждому участку, чтобы зоны выглядели аккуратно. участков 420 шт. Прошу дать оценку.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
По 4-м ведущим соц (Instagram, Twitter, Facebook, Vkontakte) надо реализовать механику рекламной акции, которая состоит в том, что пользователь публикует в любой из этих сетей сообщение с двумя хештегами вида #OneTag #321, соцсеть определяет их ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $30
В готовый макет сайта надо добавить 1 страницу основной версии и ее аналог для мобильных браузеров. Либо пересобрать ее предыдущую версию. Работа срочная приступать немедленно. Только убедите меня, что верстка будет кроссбраузерная и на jquery ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Нужен модератор, который будет работать 7 дней в неделю по 12 часов (с 9-21 или 10-22 уточняется) в день в течении 3 месяцев (1.10-31.12 включительно). Требуется отвечать на письма и запросы в интерфейсе всем обратившимся ...Служба поддержки3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Есть готовые эскизы psd. Требуется набор кроссбраузерных html-макетов для отрисованных страниц сайта со всеми работающими скриптами, обеспечивающими визуальную динамику, форматирование полей ввода и получение ответа сервера при вводе формы без перезагрузки страницы (серверную часть делать ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Есть коммерческое предложение (текст в ворде 2-3 страницы) и картинки. Надо сверстать 1 страницу - фактически информационный одностраничный сайт, чтобы люди, могли бы комфортно прочитать весь этот текст. Главное требование - аккуратное деловое оформление, не ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Предоставляется доступ на выделенный сервер VDS (2Гб х 2Ггц), ОС ubuntu 14.4 LTS. Надо сделать "базовые настройки", создать группы пользователей, структуру папок, настроить (или убедиться в работоспособности) следующих функций и сервисов: SSL, cron, dns, nginx, ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2500
Требуется команда, способная быстро сделать хороший видеоролик, который можно показывать на tv. Прошу показать в вашем в портфолио работы такого уровня. Длительность ролика 10 сек. 4-5 смысловых сцен. Сценарий уже разработан и утвержден, материалы есть. ...Анимация10 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть веб-сервер, с которым можно обмениваться данными, и на котором нужно агрегировать информацию о продажах и отчеты персонала. Требуется приложение для смартфона (клиент) и серверный модуль обеспечения функциональности и сохранения данных в базу для электронной системы контроля ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт9 лет назад
К 1 июля нужно нарисовать 7 картинок: дизайн-макеты, подарки и страницы презентации, которые будут представлять концепцию акции. Полное описание задачи (подробное описание каждой картинки) будет завтра (четв. 26.06). Вот список картинок, которые нужны сейчас: ...Презентации1 исполнительЗавершен10 лет назад