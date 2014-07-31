ra-actionpro

Вадим ra-actionpro

 
58 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подготовка иллюстраций для сайта

    Есть сайт и есть подборка фотографий, разложенная по папкам. Нужно сделать пару сотен иллюстраций к страницам. Требования к исполнителю – художественный вкус, умение сделать фото более живым, а также произвести оптмизацию для размещения в веб. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Координаты для тега map по готовой схеме

    $50

    Есть 2 схемы поселка, на которых обозначены участки. Требуется для каждого area в теге map прописать координаты по каждому участку, чтобы зоны выглядели аккуратно. участков 420 шт. Прошу дать оценку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка соц сетей на выполнение внешнего действия.

    По 4-м ведущим соц (Instagram, Twitter, Facebook, Vkontakte) надо реализовать механику рекламной акции, которая состоит в том, что пользователь публикует в любой из этих сетей сообщение с двумя хештегами вида #OneTag #321, соцсеть определяет их ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка макета по псд и прораммирование визуальной динамики на jquery

    $30

    В готовый макет сайта надо добавить 1 страницу основной версии и ее аналог для мобильных браузеров. Либо пересобрать ее предыдущую версию. Работа срочная приступать немедленно. Только убедите меня, что верстка будет кроссбраузерная и на jquery ...

    jQueryВерстка макета
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модератор для сайта промо акции на 3 месяца

    $500

    Нужен модератор, который будет работать 7 дней в неделю по 12 часов (с 9-21 или 10-22 уточняется) в день в течении 3 месяцев (1.10-31.12 включительно). Требуется отвечать на письма и запросы в интерфейсе всем обратившимся ...

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка шаблонов для сайта (html+css+ajax+jquery)

    $250

    Есть готовые эскизы psd. Требуется набор кроссбраузерных html-макетов для отрисованных страниц сайта со всеми работающими скриптами, обеспечивающими визуальную динамику, форматирование полей ввода и получение ответа сервера при вводе формы без перезагрузки страницы (серверную часть делать ...

    JavascriptHTMLCSSjQueryAjaxВерстка шаблона
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка одной страницы текст и картинки

    $50

    Есть коммерческое предложение (текст в ворде 2-3 страницы) и картинки. Надо сверстать 1 страницу - фактически информационный одностраничный сайт, чтобы люди, могли бы комфортно прочитать весь этот текст. Главное требование - аккуратное деловое оформление, не ...

    Верстка одной страницы
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Насторйка VDS сервера для развертывания приложения

    $250

    Предоставляется доступ на выделенный сервер VDS (2Гб х 2Ггц), ОС ubuntu 14.4 LTS. Надо сделать "базовые настройки", создать группы пользователей, структуру папок, настроить (или убедиться в работоспособности) следующих функций и сервисов: SSL, cron, dns, nginx, ...

    MySQLNginxUbuntuRubyGit
    Системное администрирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание анимационного ролика

    $2500

    Требуется команда, способная быстро сделать хороший видеоролик, который можно показывать на tv. Прошу показать в вашем в портфолио работы такого уровня. Длительность ролика 10 сек. 4-5 смысловых сцен. Сценарий уже разработан и утвержден, материалы есть. ...

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка клиентского приложения для смартфона

    Есть веб-сервер, с которым можно обмениваться данными, и на котором нужно агрегировать информацию о продажах и отчеты персонала. Требуется приложение для смартфона (клиент) и серверный модуль обеспечения функциональности и сохранения данных в базу для электронной системы контроля ...

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформление презентации

    К 1 июля нужно нарисовать 7 картинок: дизайн-макеты, подарки и страницы презентации, которые будут представлять концепцию акции. Полное описание задачи (подробное описание каждой картинки) будет завтра (четв. 26.06). Вот список картинок, которые нужны сейчас: ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
izbushev
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Подготовка иллюстраций для сайта
Очень положительный и ответственный заказчик. Задачу поставил четко и понятно, общается очень тактично и воспитанно, работу оплатил сразу после проверки. Сотрудничеством весьма доволен. Рекомендую!
Работать с Владимиром понравилось. Качество и сроки устраивают. При случае будем работать дальше.
Ответный отзыв
Darya_Romanova
Романова 
35 летШвейцария
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$570
10 баллов
10 лет назад
Оформление презентации
Для достижения лучшего результата проект предполагал изменения Тз в процессе создания иллюстраций, плюс сроки поджимали. Вадим почти всё время был на связи, старался дать быструю оценку присылаемым этапам, чем заметно сэкономил время работы. Работать понравилось, все мои усилия сверх задания были вознаграждены,оплата поступила вовремя. Рекомендую Вадима как честного и вежливого заказчика! Будем продолжать сотрудничество)
У нас как у заказчика достаточно жесткие требования к исполнителям, т.к. приходится соответствовать конъюнктуре рынка. Работ Дарьи оставила очень хорошие впечатления, и достаточно объемное задание было выполнено в заданный срок. Буду сотрудничать с ней дальше. Удачи!
Ответный отзыв