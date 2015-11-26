Добрый день!
Меня зовут Владимир.
Закончил курсы онлайн в школе «Profileschool»по специализации:
Adobe Photoshop. Продвинутый уровень (преподаватель Андрей Журавлев); Adobe Photoshop. Коммерческая ретушь преподаватель Александр Чалдрян); Adobe Photoshop. Творческая ретушь (преподаватель Александр Чалдрян)
Занимаюсь обработкой и ретушью фотографии.
Мои услуги по работе с фотографией:
реставрация старых фотоснимков
портретная ретушь (техническая ретушь, арт-ретушь)
удаление шума, повышение резкости фотографии
цветокоррекция, изменение свето-теневого рисунка
подготовка изображений для интернет-магазина
обтравка и ретушь предметов на фото
замена цвета отдельных объектов на снимке
наложение водяных знаков, копирайтов, штампов на фото
Работаю по предоплате 50%
На проверку присылаю превью с водяными знаками, исходники только после полной оплаты, оплата - карта Сбербанка, PayPal, WebMoney, Яндекс-деньги
После оплаты отпишитесь, пожалуйста, на e-mai.
В случае 100%-ной предоплаты исключаем превью.
С уважением, Владимир.
Skype: vladimir.izbushev
email: [email protected]
Портфолио
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- Предметная ретушь, очки58 просмотров
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