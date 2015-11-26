Качественная ретушь

Добрый день!

Меня зовут Владимир.

Закончил курсы онлайн в школе «Profileschool»по специализации:

Adobe Photoshop. Продвинутый уровень (преподаватель Андрей Журавлев); Adobe Photoshop. Коммерческая ретушь преподаватель Александр Чалдрян); Adobe Photoshop. Творческая ретушь (преподаватель Александр Чалдрян)

Занимаюсь обработкой и ретушью фотографии.

Мои услуги по работе с фотографией:

реставрация старых фотоснимков

портретная ретушь (техническая ретушь, арт-ретушь)

удаление шума, повышение резкости фотографии

цветокоррекция, изменение свето-теневого рисунка

подготовка изображений для интернет-магазина

обтравка и ретушь предметов на фото

замена цвета отдельных объектов на снимке

наложение водяных знаков, копирайтов, штампов на фото

Работаю по предоплате 50%

На проверку присылаю превью с водяными знаками, исходники только после полной оплаты, оплата - карта Сбербанка, PayPal, WebMoney, Яндекс-деньги

После оплаты отпишитесь, пожалуйста, на e-mai.

В случае 100%-ной предоплаты исключаем превью.

С уважением, Владимир.

Skype: vladimir.izbushev

email: [email protected]

[email protected]