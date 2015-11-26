izbushev

Владимир izbushev

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная ретушь

Добрый день!

Меня зовут Владимир.

Закончил курсы онлайн в школе «Profileschool»по специализации:

Adobe Photoshop. Продвинутый уровень (преподаватель Андрей Журавлев); Adobe Photoshop. Коммерческая ретушь преподаватель Александр Чалдрян); Adobe Photoshop. Творческая ретушь (преподаватель Александр Чалдрян)

Занимаюсь обработкой и ретушью фотографии.

Мои услуги по работе с фотографией:

    реставрация старых фотоснимков

    портретная ретушь (техническая ретушь, арт-ретушь)

    удаление шума, повышение резкости фотографии

    цветокоррекция, изменение свето-теневого рисунка

    подготовка изображений для интернет-магазина

    обтравка и ретушь предметов на фото

    замена цвета отдельных объектов на снимке

    наложение водяных знаков, копирайтов, штампов на фото

Работаю по предоплате 50%

На проверку присылаю превью с водяными знаками, исходники только после полной оплаты, оплата - карта Сбербанка, PayPal, WebMoney, Яндекс-деньги

После оплаты отпишитесь, пожалуйста, на e-mai.

В случае 100%-ной предоплаты исключаем превью.

С уважением, Владимир.

Skype: vladimir.izbushev

email: [email protected]

            [email protected]

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Отзывы заказчиков

pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Обработка фото
Работа выполнена в срок. Рекомендую!
Приятно иметь дело со знающим заказчиком. Четкое ТЗ, оплата, сделанная вовремя поднимает настроение от работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Вырезать и почистить картинку ювелирного украшения
Всё отлично, спасибо! Профессиональная работа!
Приятно иметь дело со знающим заказчиком. Четкое ТЗ, оплата, сделанная вовремя поднимает настроение от работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
seodrum
41 год
13 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Обработка фотографии
Владимир выполнил работу четко по ТЗ и в срок. Было несколько пожеланий по доработке - доделано без проблем. Рекомендую данного исполнителя!
Доброжелательное отношение. Переговоры проходили легко, утверждали работу быстро, с оплатой никаких вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
igor_anat
Игорь 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Поправить изображение.
Работа выполнена в соответствии с требованиями и ожиданиями. Спасибо за профессиональный подход.
Хорошо составленный ТЗ. Доброжелательное отношение. Переговоры проходили легко, утверждали работу быстро, с оплатой никаких вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Katrina_Ko
Катерина 
42 года
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$4
9 баллов
10 лет назад
Отрисовка фотографий для сайта
Задание выполнено в срок и согласно тз.
Очень положительный и ответственный заказчик. Задачу поставил четко и понятно, общается очень тактично и воспитанно, произвел 100% предоплату. Сотрудничеством весьма доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Обработка фотографий
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
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