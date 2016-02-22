Вырезать и почистить картинку ювелирного украшения

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен19 заявок487 просмотров

Есть фотография золотой цепочки в гигантском расширении:

http://goo.gl/1Ss4Cs

Так вот, нужно её вырезать и вычистить звения и застёшку так, чтобы не было видно царапин и всяких неровностей. Цепочка должна выглядеть идеально, так чтобы было красиво видно как на её поверхности переливается свет.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ:

psd файл цепочки без фона с идеальной поверхностью

9 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранные исполнители

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$10
2 дня
Всё отлично, спасибо! Профессиональная работа!
Рада была сотрудничать. Рекомендую
feshoon
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Всё отлично, спасибо! Профессиональная работа!
Молодец!)
izbushev
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Всё отлично, спасибо! Профессиональная работа!
Приятно иметь дело со знающим заказчиком. Четкое ТЗ, оплата, сделанная вовремя поднимает настроение от работы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
feshoon
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
izbushev
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад