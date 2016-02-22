Вырезать и почистить картинку ювелирного украшения

Есть фотография золотой цепочки в гигантском расширении:

http://goo.gl/1Ss4Cs

Так вот, нужно её вырезать и вычистить звения и застёшку так, чтобы не было видно царапин и всяких неровностей. Цепочка должна выглядеть идеально, так чтобы было красиво видно как на её поверхности переливается свет.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ:

psd файл цепочки без фона с идеальной поверхностью