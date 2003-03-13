Обработка фотографий

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Закрыт74 заявки723 просмотра

Есть 10 портретных фотографий, которые нужно обработать.

Работа с цветом, текстурой, убрать лишние детали и тд.

9 лет назад
nordbad
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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