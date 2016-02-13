Нарезать картинки из каталога пдф и добавить к ним информацию

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт12 заявок311 просмотров

необходимо нарезать картинки из каталога. детские шапки и шлемы. количество порядка 18 +-.  Добавить на фото цвета (вырезанные из каталога по номерам) и оставить нужные размеры. шапка для мальчика это конечный вариант. шлем для девочки это нарезка из каталога. даю эксель файл с нужными артикулами, цветами и размерами. итог работы - получить нарезку с обработанными файлами. каталог из которого вырезать в пдф. 

9 лет назад
sush_ka
44 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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