Нарезать картинки из каталога пдф и добавить к ним информацию

необходимо нарезать картинки из каталога. детские шапки и шлемы. количество порядка 18 +-. Добавить на фото цвета (вырезанные из каталога по номерам) и оставить нужные размеры. шапка для мальчика это конечный вариант. шлем для девочки это нарезка из каталога. даю эксель файл с нужными артикулами, цветами и размерами. итог работы - получить нарезку с обработанными файлами. каталог из которого вырезать в пдф.