Мне нужны картинки

У меня есть фото домов, квартир

мне на фотки нужно наносить картинки.

очередность фото такая же.

Блок называется

100% True protection

защита от пауков. паук должен быть страшный и большой. это же азия

защита от кобр,

зашита от комаров. комар должен быть страшным.

защита от тараканов. больших

вот тут интересно. но камар очень добрый

https://www.google.co.th/search?newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+png&revid=1501642371&sa=X&ved=0ahUKEwjL4JipoqfLAhULkI4KHblBBM8Q1QIIGg&dpr=1&biw=1366&bih=667#imgrc=A_JDFtRs6uF_aM%3A

и тут комар хороший

http://www.okonnymir.ru/moskitnye-setki/

защита от малярии. москитные сетки.

название другого блока

плюшки.

Лучший. пляж 6 км. бесплатный чистый пляж, мало людей (по версии туристов старше 28 лет.)

Защита от Malaria

Защита от Dengue

Тихие соседи

Нет стройки рядом

Wi-fi 10-30 mb/c

Free food delivery

Transfer to beach. (Extra)

Best Map for traveling around the island ( Карта с Уникальнымы 234 достопримечательности Пхукета)

Критерий

На каждый пункт нужна эмблемка, которую я буду наносить на разные фото домов и квартир. она должна быть

универсальной - с возможностью нанести ее на любое фото, чтобы она смотрелась видно

Все значки должны быть в одном стиле.

Если, кто-то сразу сделает одну картинку для образца. Тот скорее всего и получит заказ.

примеры

вот такое нравится (комар со стока взят и его поместили в знак.)

http://www.istockphoto.com/vector/signaling-mosquitoes-with-mosquito-warning-prohibited-sign-gm506016290-83996969

такое на 3+. нравится но это бюджетный вариант.

http://www.istockphoto.com/ru/%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-gm475704280-65880703?st=7066dce

такое не нравится. эпоха 80-90 лет. очень не современно.

http://www.istockphoto.com/ru/%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F/set-of-animal-prohibition-signs-gm484470292-71315131?st=7066dce

Покупка вашей работы с передачей авторства заказчику.