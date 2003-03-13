Убрать подпись. Оставить только штамп. Фон прозрачный. исходник jpg
Мне нужны картинки
У меня есть фото домов, квартир
мне на фотки нужно наносить картинки.
очередность фото такая же.
Блок называется
100% True protection
защита от пауков. паук должен быть страшный и большой. это же азия
защита от кобр,
зашита от комаров. комар должен быть страшным.
защита от тараканов. больших
вот тут интересно. но камар очень добрый
https://www.google.co.th/search?newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+png&revid=1501642371&sa=X&ved=0ahUKEwjL4JipoqfLAhULkI4KHblBBM8Q1QIIGg&dpr=1&biw=1366&bih=667#imgrc=A_JDFtRs6uF_aM%3A
и тут комар хороший
http://www.okonnymir.ru/moskitnye-setki/
защита от малярии. москитные сетки.
название другого блока
плюшки.
Лучший. пляж 6 км. бесплатный чистый пляж, мало людей (по версии туристов старше 28 лет.)
Защита от Malaria
Защита от Dengue
Тихие соседи
Нет стройки рядом
Wi-fi 10-30 mb/c
Free food delivery
Transfer to beach. (Extra)
Best Map for traveling around the island ( Карта с Уникальнымы 234 достопримечательности Пхукета)
Критерий
На каждый пункт нужна эмблемка, которую я буду наносить на разные фото домов и квартир. она должна быть
универсальной - с возможностью нанести ее на любое фото, чтобы она смотрелась видно
Все значки должны быть в одном стиле.
Если, кто-то сразу сделает одну картинку для образца. Тот скорее всего и получит заказ.
примеры
вот такое нравится (комар со стока взят и его поместили в знак.)
http://www.istockphoto.com/vector/signaling-mosquitoes-with-mosquito-warning-prohibited-sign-gm506016290-83996969
такое на 3+. нравится но это бюджетный вариант.
http://www.istockphoto.com/ru/%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-gm475704280-65880703?st=7066dce
такое не нравится. эпоха 80-90 лет. очень не современно.
http://www.istockphoto.com/ru/%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F/set-of-animal-prohibition-signs-gm484470292-71315131?st=7066dce
Покупка вашей работы с передачей авторства заказчику.
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