Сделать красивую ретушь фотографий+наложить текст на ткань

Добрый день! Нащелкали фотографий, теперь нужно украсить как их, так и модель:)

В архиве все нащелканные фото. На выходе мне нужно 8 фото, по две каждого свитера -вид спереди в полный рост, вид сзади в полный рост, присед с клюшкой, вид сбоку.

Фото сейчас http://joxi.ru/v29WYgjTGYqq5r

должны быть примерно как

http://forum.fratria.ru/download2/fratria_480905_khokkeist_sbornoj_rossii_aleksandr_ovechkin_v_domashnem_komplekte_novoj_formy.108211.jpg

если получится заменить фон, то идеально. На фото со спины надо реалистично добавить фамилию ХАРЛАМОВ, шрифт Impact, цвет цифр. Жду ваших предложений, спасибо! Архив с фото https://yadi.sk/d/LcgOebp2oZ8z9