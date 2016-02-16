Сделать красивую ретушь фотографий+наложить текст на ткань

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок249 просмотров

Добрый день! Нащелкали фотографий, теперь нужно украсить как их, так и модель:)

В архиве все нащелканные фото. На выходе мне нужно 8 фото, по две каждого свитера -вид спереди в полный рост, вид сзади в полный рост, присед с клюшкой, вид сбоку.

Фото сейчас http://joxi.ru/v29WYgjTGYqq5r    

должны быть примерно как

http://forum.fratria.ru/download2/fratria_480905_khokkeist_sbornoj_rossii_aleksandr_ovechkin_v_domashnem_komplekte_novoj_formy.108211.jpg  

если получится заменить фон, то идеально. На фото со спины надо реалистично добавить фамилию ХАРЛАМОВ, шрифт Impact, цвет цифр.   Жду ваших предложений, спасибо! Архив с фото https://yadi.sk/d/LcgOebp2oZ8z9

 

9 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

s7st
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
9 лет назад
$12
3 дня
В первый раз потребовалось сделать фотографии "красивее". Сергей откликнулся почти сразу, и предоставил примерное видение моего заказа. Получилось просто потрясающе, я был приятно удивлен. Все было исполнено в сроки и без заминок, правки вносились оперативно. Смело рекомендую Сергея как профессионального и ответственного исполнителя.
Спасибо за тёплый отзыв. Задача была поставлена ясно, с наглядным примером того, чего хочет заказчик. Так что, сделать работу хорошо - просто такая же нормальная обязанность исполнителя, как заказчика рассчитаться за неё в срок в полном оговоренном объеме.

Заявки фрилансеров

s7st
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
9 лет назад

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