Добрый день! Нащелкали фотографий, теперь нужно украсить как их, так и модель:) В архиве все нащелканные фото. На выходе мне нужно 8 фото, по две каждого свитера -вид спереди в полный рост, вид сзади ...
Дизайн фото для фона сайта. размещение на сайт.
дизайн фото для фона сайта. + небольшой дизайн, подбор. 6 фото для .иконок. размещение на сайт. подборка.
небольшая работа. фотошоп фото. размещение на фон сайта.
оплата. 15$
Заявки фрилансеров
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