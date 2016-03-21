Подобрать фон и сделать фотомонтаж

# 1 — $ 10

Есть фотографии продукции без фона (деревянная мебель).

Нужно подобрать фон и гармонично вставить в него нашу продукцию.

Пример того, что хотелось бы во вложении (файл demo-logo.jpg стол в интерьере загородного дома). Предпочтительный стиль "шале". В качестве исходников можете использовать любой из присоединенных файлов. Водяной знак автора приветствуется)

С победителем намерены сотрудничать по всему ассортименту с оплатой за каждую работу.

На конкурс нужна только 1 работа по любому из файлов.