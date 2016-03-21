Подобрать фон и сделать фотомонтаж

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен26 заявок1034 просмотра
#1$10

Есть фотографии продукции без фона (деревянная мебель).

Нужно подобрать фон и гармонично вставить в него нашу продукцию.

Пример того, что хотелось бы во вложении (файл demo-logo.jpg стол в интерьере загородного дома). Предпочтительный стиль "шале". В качестве исходников можете использовать любой из присоединенных файлов. Водяной знак автора приветствуется)

С победителем намерены сотрудничать по всему ассортименту с оплатой за каждую работу.

На конкурс нужна только 1 работа по любому из файлов.

9 лет назад
Skodmen
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов

Победитель конкурса

al_i_n_a
32 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
#1
Рекомендую к работе! Алина выполнила работу по конкурсу идеально, то, что я и ожидал. Работает на хороший конечный результат, всегда на связи.
надежный и коммуникабельный заказчик своевременная оплата

Заявки фрилансеров

al_i_n_a
32 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
#1