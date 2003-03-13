Обработка фотографий

$230
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт167 заявок1638 просмотров

Требуется отредактировать 1000 фотографий. Цена за 1 фото 15 рублей.

Подробности расскажу лично.

9 лет назад
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37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров