Дорогой исполнитель, мне сложно конкретно описать задачу, но я постараюсь. Необходимо сделать правку рекламного блока из трех тизеров. Вот ссылка на сайт http://autoremont2.ru/tormoznaya-sistema/chem-smazat-supporta.html 3 блока находятся внизу статьи Сейчас они выведены просто кодом. Я хочу использовать специальный плагин для рекламы под ...