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Евгений Бобылев improve

 
35 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Простая верстка PSD - HTML

    $25

    Необходимо сверстать одну статическую страницу по готовому макету. Скрин - в аттаче, psd - предоставлю. Требования: - Bootstrap для колонок. Левая "member", правая "licenses". Не обязательно адаптивная масштабированию верстка, может быть container-fixed с различными размерами, как lg-2, md-3, ...

    HTMLCSSBootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать несколько статей по строительству крыш

    $120

    На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 2-3 человека. РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека. Тематика - строительство крыш. Размер одной статьи 5-10k  Оплата - 35р за 1000 знаков. От автора требуются реальные знания в области строительства крыш (образование ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контент-менеджер. Опубликовать статьи на wordpress

    $5

    Опубликовать и оформить готовые статьи на сайте. (Оплата 30р за 1 статью.) От исполнителя требуются: 1) Опыт работы с админкой WordPress. 2) Базовые знания оформления в HTML коде. 3) Базовое использование PhotoShop. Общие требования к исполнителю: 1) Ответственность. 2) Не пропадать в ...

    WordPressHTMLPhotoshopСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правка рекламных блоков на wordpress

    $2

    Дорогой исполнитель, мне сложно конкретно описать задачу, но я постараюсь. Необходимо сделать правку рекламного блока из трех тизеров. Вот ссылка на сайт http://autoremont2.ru/tormoznaya-sistema/chem-smazat-supporta.html 3 блока находятся внизу статьи Сейчас они выведены просто кодом. Я хочу использовать специальный плагин для рекламы под ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
FlammeNoire
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Простая верстка PSD - HTML
Хороший заказчик. Понятная постановка задачи, хорошая коммуникация. После сдачи работы, сразу проверил и оплатил. 10 баллов. Рекомендую!
Евгений качественно и в оговоренный срок выполнил заказ (html-верстка). Никаких проблем с оценками сроков и коммуникацией. Рекомендую!
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dimavu
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Правка рекламных блоков на wordpress
Работалось без проблем
Отличный исполнитель, быстро выполнил работу, а главное с первого раза именно так как и требовалось. За адекватную цену. Рекомендую.
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