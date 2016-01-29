Необходимо сверстать одну статическую страницу по готовому макету. Скрин - в аттаче, psd - предоставлю. Требования: - Bootstrap для колонок. Левая "member", правая "licenses". Не обязательно адаптивная масштабированию верстка, может быть container-fixed с различными размерами, как lg-2, md-3, ...
- $25HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $230
Требуется отредактировать 1000 фотографий. Цена за 1 фото 15 рублей. Подробности расскажу лично.Обработка фотографий167 заявокЗакрыт7 лет назад
- $120
На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 2-3 человека. РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека. Тематика - строительство крыш. Размер одной статьи 5-10k Оплата - 35р за 1000 знаков. От автора требуются реальные знания в области строительства крыш (образование ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Опубликовать и оформить готовые статьи на сайте. (Оплата 30р за 1 статью.) От исполнителя требуются: 1) Опыт работы с админкой WordPress. 2) Базовые знания оформления в HTML коде. 3) Базовое использование PhotoShop. Общие требования к исполнителю: 1) Ответственность. 2) Не пропадать в ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать тексты-описания для объявлений по аренде недвижимости. Ориентироваться следует на фотографии, которые я предоставлю, и на шаблоны (примеры объявлений)Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2
Дорогой исполнитель, мне сложно конкретно описать задачу, но я постараюсь. Необходимо сделать правку рекламного блока из трех тизеров. Вот ссылка на сайт http://autoremont2.ru/tormoznaya-sistema/chem-smazat-supporta.html 3 блока находятся внизу статьи Сейчас они выведены просто кодом. Я хочу использовать специальный плагин для рекламы под ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад