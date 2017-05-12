Евгений Белоусов FlammeNoireFlammeNoire
36 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
html верстальщик, Front-end разработчик
Навыки и опыт:
- JavaScript, HTML5, CSS3
- jQuery, React/Redux, Bootstrap 3/4, GSAP, SVG, Canvas, WebGL (только 2D)
- Sass, Gulp, WebPack
- валидная верстка, кроссбраузерность
- адаптивная и резиновая верстка
- БЭМ
- создание UI любой сложности на jQuery или React
- создание анимации и эффектов( SVG, Canvas, PIXI.JS )
- посадка на WordPress
Портфолио: flamenoire.github.io
Контакты:
Skype: +380507406667
E-mail: [email protected]
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка, анимации и эффекты157 просмотров
- Адаптивная Верстка Bootstrap 4130 просмотров
- Адаптивная верстка150 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
4 года назад
Очень доволен сотрудничеством с Евгением. Рекомендую как ответственного и честного исполнителя. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Максимом. Задача была поставлена четко. Оплата в срок. Рекомендую!
$250
10 баллов
7 лет назад
Евгений все выполнил очень качественно и в срок, более чем доволен нашим сотрудничеством. Будем работать еще!
Ответный отзыв
Евгений отличный заказчик! Понятно поставил задачу, оперативно отвечал на возникающие вопросы, оплату произвел вовремя. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!
$50
10 баллов
7 лет назад
Отличный верстальщик. Работу делает качественно, аккуратно, сроки соблюдает. Рекомендую!
Ответный отзыв
Артем отличный заказчик! Понятная постановка задачи, хорошая коммуникация. Очень доволен сотрудничеством. Однозначно рекомендую!
$60
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа. Спасибо
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Постановка задачи, коммуникация, оплата в срок - все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
$25
10 баллов
7 лет назад
Евгений качественно и в оговоренный срок выполнил заказ (html-верстка). Никаких проблем с оценками сроков и коммуникацией. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Понятная постановка задачи, хорошая коммуникация. После сдачи работы, сразу проверил и оплатил. 10 баллов. Рекомендую!
HTML-верстка
11 отзывов
$5/час
от 1 дня
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