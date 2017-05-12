FlammeNoire

Евгений Белоусов FlammeNoire

 
36 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
html верстальщик, Front-end разработчик

Навыки и опыт:

  • JavaScript,  HTML5, CSS3 
  • jQuery, React/Redux, Bootstrap 3/4, GSAP, SVG, Canvas, WebGL (только 2D)
  • Sass, Gulp, WebPack
  • валидная верстка, кроссбраузерность
  • адаптивная и резиновая верстка
  • БЭМ
  • создание UI любой сложности на jQuery или React
  • создание анимации и эффектов( SVG, Canvas, PIXI.JS )
  • посадка на WordPress

Портфолио:  flamenoire.github.io

Контакты:

Skype: +380507406667

E-mail: [email protected]

     [email protected]

JavascriptWordPressHTMLBootstrapjQuerySASSGulpReact.jsReduxWebGL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Vixen84
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
4 года назад
Сделать верстку дизайн макетов для Modx
Очень доволен сотрудничеством с Евгением. Рекомендую как ответственного и честного исполнителя. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.
Очень доволен сотрудничеством с Максимом. Задача была поставлена четко. Оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
PHPFenix
Евгений 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
21 отзыв
$250
10 баллов
7 лет назад
Сверстать новостной сервис
Евгений все выполнил очень качественно и в срок, более чем доволен нашим сотрудничеством. Будем работать еще!
Евгений отличный заказчик! Понятно поставил задачу, оперативно отвечал на возникающие вопросы, оплату произвел вовремя. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Ответный отзыв
Wincert
Артём 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка интернет-магазина на Bootstrap 4
Отличный верстальщик. Работу делает качественно, аккуратно, сроки соблюдает. Рекомендую!
Артем отличный заказчик! Понятная постановка задачи, хорошая коммуникация. Очень доволен сотрудничеством. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
drozdigor
Игорь 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Сверстать дополнительные страницы
Отличная работа. Спасибо
Хороший заказчик. Постановка задачи, коммуникация, оплата в срок - все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
improve
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Простая верстка PSD - HTML
Евгений качественно и в оговоренный срок выполнил заказ (html-верстка). Никаких проблем с оценками сроков и коммуникацией. Рекомендую!
Хороший заказчик. Понятная постановка задачи, хорошая коммуникация. После сдачи работы, сразу проверил и оплатил. 10 баллов. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
11 отзывов
$5/час
от 1 дня
#406