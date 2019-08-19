Сделать верстку дизайн макетов для Modx

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок369 просмотров

Необходимо сделать адаптивную верстку макетов. Всего 14 страниц.

Требования: 

1. Должны присутствовать динамические элементы, просто статическую страницу не хотелось бы видеть.

2. Соблюдение стандартов W3C

3. Кроссбраузерность

4. Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)

5. Реализация pixel perfect

6. Прохождение проверки на PageSpeed Insights

7. Верстка под Modx и исправление замечаний если такие будут при натяжке на модх

 

MODX
6 лет назад
Vixen84
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

FlammeNoire
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$200
10 дней
Очень доволен сотрудничеством с Евгением. Рекомендую как ответственного и честного исполнителя. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.
Очень доволен сотрудничеством с Максимом. Задача была поставлена четко. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

FlammeNoire
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка макета

    Добрый день! необходимо сверстать макеты (приложение) с адаптивом Требования: кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+) перфект пиксель,  Все формы должны отправлять письма. Логотипы в .svg (есть на сайте) Установка на ...

    Bootstrap
    HTML-верстка60 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вертка информационного сайта

    Добрый день. Нужно сверстать данный проект (информационный сайт) https://yadi.sk/d/xP-OErsfjYwPZQ Предлагайте вою цену, выберу наиболее оптимальную . Заявки без цен не будут рассмотрены. Работа будет осуществлена по безопасной сделке

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг

    Добрый день. Нужно сверстать данный лендинг+ адаптивная версия.  Сроки и цены предлагайте, рассмотрю варианты. Заявки без цен не рассматриваются. Работа по безопасной сделке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать правки в вёрстке всплывающей корзины

    Сайт на смеси бутстрап и еще чего-то. Всплывает корзина на fancybox. Необходимо сделать так, чтобы когда товаров много и не помещается всё на экране, то верхняя и нижняя часть корзины всегда была в зоне видимости, ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вёрстка лэндинга

    Нужно сверстать горизонтальный лэндинг (при прокрутке колёсиком, перетягивании ползунка, использовании стрелок на слайдере - отъезжаем в бок). Проект с комментариями дизайнера в фигме. https://www.figma.com/file/K9rwXcNn8sQnUrQxXjjnjz07/door?node-id=96%3A89 Укажите пожалуйста сроки и стоимость.

    FigmaNode.js
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптация готового шаблона к сайту

    1. Нужно взять готовый шаблон сайта (купить или скопировать)  2. Нужно взять структуру похожего сайта (включая тексты)  3. Сделать сайт.  Сайт максимально простой (без форм, калькуляторов и т.д.), только текст ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скопировать лендинг и поставить на wordpress - минимал цена

    Скопировать лендинг  http://underpants.hypetrend.top/  и поставить на Wordpress. 1. Лендинг должен корректно открываться на десктопной, всех моб. версиях и планшетах. 2. Отправка формы. В форме кроме "Имя" и "Номер телефона" добавить поля: "Размер" ( выпадающий ...

    WordPress
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад