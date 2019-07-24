Сверстать легкий макет, 3 экрана. Необходимо довести его к внешниму виду по PSD и заменить иконки на SVG ( все предоставлю на облаке) Адаптив обязателен. Сайт уже верстали и есть наработки, только функционал ...
Скопировать лендинг и поставить на wordpress - минимал цена
Скопировать лендинг http://underpants.hypetrend.top/ и поставить на Wordpress.
1. Лендинг должен корректно открываться на десктопной, всех моб. версиях и планшетах.
2. Отправка формы. В форме кроме "Имя" и "Номер телефона" добавить поля: "Размер" ( выпадающий списком, S, M, L, XL), Город, Номер отделения. Все поля кроме номер отделения обязательны.
2.1 Номер телефона в маске (легким серым цветом маска корректного ввода номера телефона (050) 555-55-55.
2.2 При некорректном вводе "номера телефона" или без указания "имени" или "размера" - должно выдавать ошибку под полем.
3. Фото должны открываться в всплывающем окне с затемнением сайта, без перехода на другую страницу сайта и закрываться при нажатии на пустом месте либо крестик.
4. После отправки формы перебрасывает на страницу домен/spasibo (Потом показать в скриншоте где вставлять пиксель фейсбук для этой страницы).
Минимальная цена! Срок 1-2 дня.
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