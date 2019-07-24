Скопировать лендинг и поставить на wordpress - минимал цена

Скопировать лендинг http://underpants.hypetrend.top/ и поставить на Wordpress.

1. Лендинг должен корректно открываться на десктопной, всех моб. версиях и планшетах.

2. Отправка формы. В форме кроме "Имя" и "Номер телефона" добавить поля: "Размер" ( выпадающий списком, S, M, L, XL), Город, Номер отделения. Все поля кроме номер отделения обязательны.

2.1 Номер телефона в маске (легким серым цветом маска корректного ввода номера телефона (050) 555-55-55.

2.2 При некорректном вводе "номера телефона" или без указания "имени" или "размера" - должно выдавать ошибку под полем.

3. Фото должны открываться в всплывающем окне с затемнением сайта, без перехода на другую страницу сайта и закрываться при нажатии на пустом месте либо крестик.

4. После отправки формы перебрасывает на страницу домен/spasibo (Потом показать в скриншоте где вставлять пиксель фейсбук для этой страницы).

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