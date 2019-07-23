Адаптация под мобилку 30 похожих макетов на bootstrap 3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок229 просмотров

Есть 30 похожих страниц.

Bootstrap 3 + less

Сборка на gulp

Все смотрится хорошо только в разрешении 1024+

Нужно адаптировать все эти макеты под мобилку. Частично поменять структуру html, выкинуть лишние float,

где-то добавить flexbox.

Работа по БЭМ будет плюсом.

Платим за такую тонкую работу очень достойно, начать надо побыстрее.

BootstrapHTMLGulp
6 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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