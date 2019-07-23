Сверстать шаблон почтовой рассылки

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Закрыт15 заявок174 просмотра

Сверстать валидно шаблон 1 рассылки. Таблички и инлайн стили. Все по стандартам.

Прошу откликаться только людям с опытом. 

6 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров