Необходимо сверстать на bootstrap 4 формы для лэндингпейдж, есть начальная страница и одна форма, по её подобию сделать остальные формы их 2 штуки (каждый шаг в форме появляется далее ниже), логику прописывать не нужно. Содержимое форм в скринах (вышлю).