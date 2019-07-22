Адаптивная вёрстка сайта по макетам Figma + Zeplin (5 страниц, IE 11+)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок264 просмотра

Добрый день.

Требуется хороший специалист или команда в небольшой проект.

- Задача коротко: 

Адаптивная вёрстка сайта по макетам Figma + Zeplin (IE 11+)

Стек: jQuery, stylus/scss/less, Git, Gulp

Обязательное выполнение проектных требований к вёрстке, подробное ТЗ по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1vyYWLXTxUns_b8MkryVTLzmC7FzPwS2BXWS5Gz7-Yb8/edit?usp=sharing

- Кол-во страниц:

5 страниц

Адаптивность: 1240px, 1024px, 768px, 480px, 320px

Есть доп. элементы для верстки, см. макеты (мобильное меню, форма подписки, фильтр...)

- Связь: 

Telegram, Email

Быть на связи по рабочим дням, часовой пояс не важен, главное регулярная коммуникация по задачам.

- Оплата: 

На выбор рублевый перевод Сбербанк РФ \ Альфабанк РФ \ Яндекс.Деньги

Предоплата: 10% до начала работ, после готовой первой страницы по схеме 40% + 50%

- Срок проекта: обсуждаем.

Если вас заинтересовало - в заявке прошу оставить 2-3 примера сверстанных вами адаптивных сайтов.

Ссылки на github с профилем \ примерами работ так же приветствуются.

Спасибо!

P.S.

Предпросмотр макетов в Figma:

https://www.figma.com/file/1WO4HCmQ87ulZbWO8KNbFU/EINO?node-id=0%3A1

P.P.S.

Проект размещен на FL, Weblancer, Freelansim - прошу не дублировать отклики. Спасибо!

FigmaGitjQueryNode.jsSCSSGulp
6 лет назад
anton_web
Антон 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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