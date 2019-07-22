Мы молодая медия байинг компания, мы расширяемся и запускаем новый отдел (pop and push traffic). В связи с этим набираем в нашу дружную команду верстальщика, который действительно умеет верстать, любит свою работу, умеет работать в ...
Адаптивная вёрстка сайта по макетам Figma + Zeplin (5 страниц, IE 11+)
Добрый день.
Требуется хороший специалист или команда в небольшой проект.
- Задача коротко:
Адаптивная вёрстка сайта по макетам Figma + Zeplin (IE 11+)
Стек: jQuery, stylus/scss/less, Git, Gulp
Обязательное выполнение проектных требований к вёрстке, подробное ТЗ по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1vyYWLXTxUns_b8MkryVTLzmC7FzPwS2BXWS5Gz7-Yb8/edit?usp=sharing
- Кол-во страниц:
5 страниц
Адаптивность: 1240px, 1024px, 768px, 480px, 320px
Есть доп. элементы для верстки, см. макеты (мобильное меню, форма подписки, фильтр...)
- Связь:
Telegram, Email
Быть на связи по рабочим дням, часовой пояс не важен, главное регулярная коммуникация по задачам.
- Оплата:
На выбор рублевый перевод Сбербанк РФ \ Альфабанк РФ \ Яндекс.Деньги
Предоплата: 10% до начала работ, после готовой первой страницы по схеме 40% + 50%
- Срок проекта: обсуждаем.
Если вас заинтересовало - в заявке прошу оставить 2-3 примера сверстанных вами адаптивных сайтов.
Ссылки на github с профилем \ примерами работ так же приветствуются.
Спасибо!
P.S.
Предпросмотр макетов в Figma:
https://www.figma.com/file/1WO4HCmQ87ulZbWO8KNbFU/EINO?node-id=0%3A1
P.P.S.
Проект размещен на FL, Weblancer, Freelansim - прошу не дублировать отклики. Спасибо!
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