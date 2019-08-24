Верстальщик

Мы молодая медия байинг компания, мы расширяемся и запускаем новый отдел (pop and push traffic). В связи с этим набираем в нашу дружную команду верстальщика, который действительно умеет верстать, любит свою работу, умеет работать в комманде и умеет выходить за рамки обычного верстальщика, который работает по комманде и только по макету. В общем мы ищем человека, который будет ответсвенный за все наши сайты. Тестовое задание https://forms.gle/F17p1Zy8HTLJospW7