Созданы 3 страницы на геткурс, по которым был проведен редизайн. Есть макеты и исходники. Нужно привести дизайн страниц в соответствие с макетами, используя элементы css и html. Опыт работы с геткурсом обязателен!Предлагайте свою цену и ...
Верстальщик
Мы молодая медия байинг компания, мы расширяемся и запускаем новый отдел (pop and push traffic). В связи с этим набираем в нашу дружную команду верстальщика, который действительно умеет верстать, любит свою работу, умеет работать в комманде и умеет выходить за рамки обычного верстальщика, который работает по комманде и только по макету. В общем мы ищем человека, который будет ответсвенный за все наши сайты. Тестовое задание https://forms.gle/F17p1Zy8HTLJospW7
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть простой лендинг на html+css - нужно внести правки в верстку + сверстать несколько блоков. Сделать нужно сегодня. Пишите вашу стоимость за час работ.Завершен6 лет назад
Добрый день, Требуется сверстать 3 страницы с даптивом (все дизайны имеются), пиксель перфект, чистый код. Страницы не сложные, без скрола. Сроки оперативные, отдам проект человеку с отзывами.Завершен6 лет назад
Требуется адаптивный кроссбраузерный HTML-макет. Исходники в PSD, контент разложен по слоям, слои подписаны понятными названиями. Присутствуют интерактивные элементы - слайдеры, календари, формы. В исходниках - 10 отдельных страниц, 3 из них относятся ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте Нужно сверстать сайт http://diva-webcam.com/ Дизайнер уже рисуетсяHTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать и натянуть макет из Figma на WP 5.x ТЗ и макет прикрепил Дедлайн: 27.07.2019HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
На двух языковых версиях сайта поменять местами блоки и добавить по 2 страницы (на странице только текст). Аналогичные страницы уже есть на русской версии, возможно, их можно просто продублировать и заменить текст. Сделать нужно сегодня, ...Завершен6 лет назад
- $130
Внести изменения в существующий дизайн (макеты psd) Сделать блок промокоды на основе существующего Убрать / добавить кнопки Сделать 2 страницы на основе существующей (Убрать / добавить кнопки ) ...Завершен6 лет назад
Добрый день. Вставили виджет dadata с автоподсказками адресов и фио. Он на мобильном принудительно ставится 100% от ширины. Задача — сделать так, чтобы стиль на мобильном не отличался от стиля ...Завершен6 лет назад
Имеем вот это http://gendesign.ru/biamex.jpg нужно сверстать и сделать адаптив. Макетов адаптива нет, но я думаю особой сложности не возникнет. "Натягивать" на cms НЕ требуется. С вас только верстка html и js (чтоб бы там блоки переключались). ...Завершен6 лет назад