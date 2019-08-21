Поправить ширину мобильного виджета dadata

Добрый день.

Вставили виджет dadata с автоподсказками адресов и фио.

Он на мобильном принудительно ставится 100% от ширины.

Задача — сделать так, чтобы стиль на мобильном не отличался от стиля на десктопе, то есть он был в рамках ширины оригинального инпута для подсказок и те же шрифты.