HTML-вёрстка и ручная перелинковка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок363 просмотра

У вас на входе 5 вордовских файлов (статьи 5-10 тысяч знаков) 

На выходе должно быть 5 HTML-файлов. 

Надо: 

1. Грамотно сверстать (заголовки H2, H3, абзацы, списки нумерованные и ненумерованные) 

2. Проставить по минимум 5 ссылок на другие страницы этого же раздела сайта. Ссылки надо ставить не абы как, а вдумчиво. Предварительно надо изучить раздел. Это время окупится тем, что у вас будет стабильный долгий поток заказов. 

Правила проставления ссылок  

-- Ссылка должна раскрывать смысл текста, с которого она ссылается. 

-- Текст ссылки должен чётко соответствовать тому тексту, на который он ссылается. 

-- Если в тексте встречается термин, а у нас есть статья, в которой он поясняется, обязательно надо сослаться. 

Пример: в тексте встречается фраза "Статины также снижают уровень печёночных ферментов АЛТ и АСТ, которые при гепатозе повышены." 

С аббревиатур "АЛТ и АСТ" непременно делаем ссылку на статью про ферменты печени, где про них всё написано 

3. Прогнать текст через типограф Лебедева

HTML
6 лет назад
stolyarenkoevgen
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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