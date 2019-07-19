HTML-вёрстка и ручная перелинковка

У вас на входе 5 вордовских файлов (статьи 5-10 тысяч знаков)

На выходе должно быть 5 HTML-файлов.

Надо:

1. Грамотно сверстать (заголовки H2, H3, абзацы, списки нумерованные и ненумерованные)

2. Проставить по минимум 5 ссылок на другие страницы этого же раздела сайта. Ссылки надо ставить не абы как, а вдумчиво. Предварительно надо изучить раздел. Это время окупится тем, что у вас будет стабильный долгий поток заказов.

Правила проставления ссылок

-- Ссылка должна раскрывать смысл текста, с которого она ссылается.

-- Текст ссылки должен чётко соответствовать тому тексту, на который он ссылается.

-- Если в тексте встречается термин, а у нас есть статья, в которой он поясняется, обязательно надо сослаться.

Пример: в тексте встречается фраза "Статины также снижают уровень печёночных ферментов АЛТ и АСТ, которые при гепатозе повышены."

С аббревиатур "АЛТ и АСТ" непременно делаем ссылку на статью про ферменты печени, где про них всё написано

3. Прогнать текст через типограф Лебедева