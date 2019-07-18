Верстка лендинга

Необходимо сделать натяжку сайта простого без функционала, личных кабинетов и корзин на 1С-Битрикс, из пожеланий, чтобы можно было редактировать контент на сайта из админки. Вёрстку скину исполнителю. Есть старый сайт на Битриксе, структуру нового дизайна ...