Требуется калька c доработками лендинга moysklad.ru. Этот шаблон необходимо "натянуть" на вордпресс. Лого, фирменный стиль я предоставлю. Подробности и вопросы в личке Срок 5дней. Показываете на своем хостинге с ...
Сделать полные копии html страниц
Нужны копии 10 html страниц такого плана
https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_34846
https://www.ohvava.com/products/home-garden/garden.html
http://www.kasetexpress.com/product/9/%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
Страница должна отображаться точно так же как оригинал, но должна быть очищена от статистик, аналитик, фреймов и прочего мусора. Все ссылки, как внешние так и внутренние, должны вести на эту же страницу, то есть их можно заменить на href="#".
На выходе по каждой странице я должен получить 1 index.html файл и 1 папку со всеми остальными файлами.
Страницы не нужно перевёрстывать, достаточно выкачать любым из инструментов (wget, HTTrack, OutWiker... любым) почистить и исправить возможные ошибки.
Работа не сложная, потому на высокую цену не рассчитываю.
Заявки фрилансеров
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