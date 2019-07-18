Сделать полные копии html страниц

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок292 просмотра

Нужны копии 10 html страниц такого плана

https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_34846

https://www.ohvava.com/products/home-garden/garden.html

http://www.kasetexpress.com/product/9/%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89

Страница должна отображаться точно так же как оригинал, но должна быть очищена от статистик, аналитик, фреймов и прочего мусора. Все ссылки, как внешние так и внутренние, должны вести на эту же страницу, то есть их можно заменить на href="#".

На выходе по каждой странице я должен получить 1 index.html файл и 1 папку со всеми остальными файлами.

Страницы не нужно перевёрстывать, достаточно выкачать любым из инструментов (wget, HTTrack, OutWiker... любым) почистить и исправить возможные ошибки.

Работа не сложная, потому на высокую цену не рассчитываю.

HTML
6 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 2 сайта на вордпресс

    $70

    Требуется калька c доработками лендинга moysklad.ru. Этот шаблон необходимо "натянуть" на вордпресс. Лого, фирменный стиль я предоставлю. Подробности и вопросы в личке Срок 5дней. Показываете на своем хостинге с ...

    WordPress
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта

    $30

    Есть действующий сайт https://www.luxledlicht.de/ Были сделаны ряд изменений. нужно сделать переверстку сайта согласно изменениям в макетах Скрины макетов https://drive.google.com/drive/folders/1-JDShy--jCs9Zmtm2mDu3GEkUNwu1gsl?usp=sharing ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    $25

    Срок  - 22.07 до 10:00  Обязательно кроссбраузерно и адаптивно для мобильных устройств. Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ в отписке на проект.   Подробности будут обсуждаться ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать слайдер

    Добрый день. Нужно доработать youtube видео через api. Тех. задание отправлю исполнителю в личку. Откликайтесь только если сможете сразу взяться за проект.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка одноэкранного лендинга

    Приветствую, участников! Необходима адаптивная кроссбраузерная верстка макета одноэкранного сайта. Технологии на ваше усмотрение, техзадание и PSD - выбранному исполнителю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка сайта на геткурс с помощью CSS

    Есть сайт на геткурс, готовые оформленные страницы. По ним был проведен редизайн. Нужно сверстать 3 страницы на геткурс, добавить недостающие элементы с помощью CSS. Макеты предоставляются.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка макета главной страницы

    необходимо сделать верстку главной страницы сайта   перечень требований:  используем bootstrap 4  поддержка адаптивности  логотип является ссылкой на страницу /  в формах ввода поле телефон сразу делаем с маской ...

    BootstrapJavaScript
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта (2 страницы). Desktop + Mobile

    Здравствуйте. Нужно сверстать 2 основных страницы сайта + 2 маленькие с текстом (Desktop &amp; Mobile). Проект не сложный. Макет в sketch. Требования к исполнителю: - адаптивная верстка без библиотек - умение писать ...

    Sketch
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад