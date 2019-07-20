Верстка одноэкранного лендинга

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  2. HTML-верстка
Завершен38 заявок438 просмотров

Приветствую, участников!

Необходима адаптивная кроссбраузерная верстка макета одноэкранного сайта.

Технологии на ваше усмотрение, техзадание и PSD - выбранному исполнителю.

6 лет назад
ilya2ru
Илья 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
6 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Крайне рекомендую! Все было сделано в лучшем виде, общение на высшем уровне. Работа очень качественная с технической точки зрения, выполнена быстрее оговоренных сроков. Очень признателен!
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
6 лет назад

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