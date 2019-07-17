2 сайта на вордпресс

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок268 просмотров

Требуется калька c доработками лендинга moysklad.ru. Этот шаблон необходимо "натянуть" на вордпресс. Лого, фирменный стиль я предоставлю.

Подробности и вопросы в личке

Срок 5дней. Показываете на своем хостинге с предоставлением доступа к админке. После завершения работ переносим на мой хостинг.

Постоплата на яндекс деньги или карту Сбера

Заявки без сроков и цен не рассматриваю

WordPress
6 лет назад
DIM5984
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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