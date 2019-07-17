Скопировать короткий лендинг

нужно скопировать лендинг на wp в html

убрать все лишние скрипты, ссылки ведущие на основной сайт,

убрать лишний блок с информацией, кнопку, всплывающее окно с cookies (подробнее опишу в лс)

сохранить адаптивность под мобильные устройства

упростить код формы примерно до такого вида

Заказать со скидкой

изменить футер, что бы по центру была такая информация

*Оставить место под шаблонный текст*

*Политика конфиденциальности* (гиперссылка, открывающаяся в новом окне)

*Пользовательское соглашение* (гиперссылка, открывающаяся в новом окне)

ссылку на ленд и подробную инфу дам в лс откликнувшимся, ваша цена после ознакомления