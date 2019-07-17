Скопировать короткий лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок238 просмотров

нужно скопировать лендинг на wp в html

убрать все лишние скрипты, ссылки ведущие на основной сайт,

убрать лишний блок с информацией, кнопку, всплывающее окно с cookies (подробнее опишу в лс)

сохранить адаптивность под мобильные устройства

упростить код формы примерно до такого вида

Заказать со скидкой

изменить футер, что бы по центру была такая информация

*Оставить место под шаблонный текст*

*Политика конфиденциальности* (гиперссылка, открывающаяся в новом окне)

*Пользовательское соглашение* (гиперссылка, открывающаяся в новом окне)

ссылку на ленд и подробную инфу дам в лс откликнувшимся, ваша цена после ознакомления

HTMLWordPress
6 лет назад
flakco
Артем 
32 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
все сделано отлично
Четко поставленная задача. Оплата на перед. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
6 лет назад

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