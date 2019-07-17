Нужно сверстать 2-страницы сайта +попап и анимированный индикатор загрузки. ТЗ по по запросу. Функционал внедрять не нужно. Оплата через БС или по факту.
Скопировать короткий лендинг
нужно скопировать лендинг на wp в html
убрать все лишние скрипты, ссылки ведущие на основной сайт,
убрать лишний блок с информацией, кнопку, всплывающее окно с cookies (подробнее опишу в лс)
сохранить адаптивность под мобильные устройства
упростить код формы примерно до такого вида
Заказать со скидкой
изменить футер, что бы по центру была такая информация
*Оставить место под шаблонный текст*
*Политика конфиденциальности* (гиперссылка, открывающаяся в новом окне)
*Пользовательское соглашение* (гиперссылка, открывающаяся в новом окне)
ссылку на ленд и подробную инфу дам в лс откликнувшимся, ваша цена после ознакомления
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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