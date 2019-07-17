Верстка конструктора аудио плеера jplayer

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Вот что то на подобии https://onlineradiobox.com/widgets/?cs=it.kisskisshits#player-it-rtl1025
Имеется ввиду нижная часть https://prnt.sc/og57o4
Вся страница с настройками уже готова вместе с плеером, нужно только связать эти настройки с плеером.
+ некоторые другие мелкие правки по верстке.
Заявки фрилансеров
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