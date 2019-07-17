Верстка конструктора аудио плеера jplayer

Есть верстка уже готового плеера. Нужно сделать из него "конструктор", тоесть чтоб можно было в плеере менять цвета (фон,надписей, кнопок и тд), а также регулировать другие настройки (убрать | добавить кнопку регулировки звука, включить / отключить авто play и тд)

Вот что то на подобии https://onlineradiobox.com/widgets/?cs=it.kisskisshits#player-it-rtl1025

Имеется ввиду нижная часть https://prnt.sc/og57o4

Вся страница с настройками уже готова вместе с плеером, нужно только связать эти настройки с плеером.

+ некоторые другие мелкие правки по верстке.