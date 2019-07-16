Сверстать и заполнить моб. версию сайта,внести поправки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок236 просмотров

Сверстать и заполнить моб. версию сайта,внести поправки

Сделать правильную переадресация с мобильных устройств.

35 страниц заполнения.

6 лет назад
q128857
Павел 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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