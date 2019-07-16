Выбор необходимого параметра и добавления в корзину

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки209 просмотров

необходимо написать не сложный html код для тильды . пример сайта https://wowhunter.ru , в основном мобильная версия, 

выбор необходимого параметра и добавление в корзину. 

пример есть

HTMLTilda
6 лет назад
aleks-mezhenin
Александр 
44 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Ibragim24
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$8
1 день
Escrow
Ответственный и вежливый исполнитель, выполнил все раньше срока . Рекомендую
Хороший заказчик, пунктуальный, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ibragim24
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад