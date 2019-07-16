Есть движок самописный у меня со стандартным шаблоном, есть другой сайт на таком же движке, но с другим шаблоном, я выкачал другой шаблон с сайта и залил поверх текущего шаблона, новый дизайн отображается корректно, так ...
Выбор необходимого параметра и добавления в корзину
необходимо написать не сложный html код для тильды . пример сайта https://wowhunter.ru , в основном мобильная версия,
выбор необходимого параметра и добавление в корзину.
пример есть
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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