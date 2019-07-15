Нужен версталщик для 2 проектов

Требования:

- CSS Grid

- Bootstrap

- Работа с adminLTE

- Material Design

- Работа с фрэймворком Vuetify

- jQuery

- знание Vue.js будет плюсом

Прошу откликнутся только тех у кого есть реальный опыт. Пишите какой у вас опыт с каждой их технологий, приведите примеры работ и сколько стоит час вашей работы.

На данный момент нужна поддержка текущих проектов на Bootstrap и adminLTE а также верстка под Vuetify(material)