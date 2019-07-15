Верстка лендинга WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт37 заявок533 просмотра

Добрый день,  

Готовый дизайн в приложении. Нужно отвестатать на Wordpress с возможностью изменят все тексты и фоновые фото в дальнейшем.  

WordPress
6 лет назад
trofimovalex
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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