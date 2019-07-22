Требуется адаптивно сверстать имеющиеся PSD-макеты на Bootstrap v4.3.1. Блоки на главной располагаются строго в 1 экран и при скроллинге должно перелистывать к следующему блоку, на примере: https://bit.ly/2xOga73. Внутренние страницы, а именно их контентная ...
Верстка страниц + натяжка 1С-битрикс (Возможно под ключ)
1. Нужно сверстать адаптивно 4 страницы (главная, каталог, карточка и типовая).
2. Натянуть эти страницы на CMS 1с-битрикс
3. Помочь с контентом.
4. Подправить мелочи, ничего сверхсерьезного, обычный интернет-магазин.
Рассмотрю исполнителя на каждый этап или всё под ключ.
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