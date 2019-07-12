Сделать верстку страницы на TILDA

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  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок252 просмотра

Есть шаблон псд, есть файл с прописанными цветами, текстами, отступами, и всеми действиями. Вкладываю изображение, с исполнителем поделюсь всеми нужными файлами. По итогу должна получиться такая же страница, как в шаблоне ПСД

Tilda
6 лет назад
guest_15630262087311
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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