Устранить ненужный редирект

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка189 просмотров

На сайте, который я собственноручно скопировал (без особых технических знаний и навыков) и поменял основную ссылку перехода, при нажатии на эту ссылку открывается совершенно другая ссылка (этой ссылке в коде index.html нет) при условии, что я кликаю на нее с LTE подключения. А если кликаю с Wi-Fi - то все в порядке, открывается та, которую я заменил в коде.

Подозреваю, что на сайте может быть скрипт, который таким образом ворует трафик. Но это только гипотеза. Необходим программист, который может разобраться с данной проблемой.

6 лет назад
arbitrash
Дмитрий 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$5
1 день
Денис специалист. Разобрался в проблеме детально, затронул все аспекты. Выполняет работу быстро.
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад

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