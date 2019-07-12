Устранить ненужный редирект

На сайте, который я собственноручно скопировал (без особых технических знаний и навыков) и поменял основную ссылку перехода, при нажатии на эту ссылку открывается совершенно другая ссылка (этой ссылке в коде index.html нет) при условии, что я кликаю на нее с LTE подключения. А если кликаю с Wi-Fi - то все в порядке, открывается та, которую я заменил в коде.

Подозреваю, что на сайте может быть скрипт, который таким образом ворует трафик. Но это только гипотеза. Необходим программист, который может разобраться с данной проблемой.