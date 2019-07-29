Нужно сверстать сайт

Делал верстку сайта. Рекомендую Андрей молодец, сделал все как и договаривались по срокам очень ответственно подходит к своей работе, дал много советов даже не по его работе тем самым помог в получении еще более качественного результата. Сайт получился огонь. Рекомендую. Спасибо Андрей