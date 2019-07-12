Требуется выполнить верстку из PSD Макет прилагаю. Верстаем на от максимума до 320px, верстка резиновая (адаптивная), кросбраузерная, важно качество. Важно, все менюшки и слайдеры должны работать, ...
Адаптация сайта под мобильные устройства
alkor74.ru/ необходимо адаптировать под мобильные устройства и планшеты
Заявки фрилансеров
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