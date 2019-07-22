Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок379 просмотров

Нужно реализовать качественную адаптивную верстку.

Пока есть только главная страница. Примерно цена сроки.

6 лет назад
dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

itprogress
Бекзод 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$40
2 дня
Escrow
Парень работает быстро и качественно. Реализовал лучше чем на дизайне я доволен. Как будет еще работа (а она будет) обязательно буду сотрудничать Рекомендую!!!
Очень был рад сотрудничать с Денисом, всегда на связи, объясняет все четко и ясно, с оплатой также не тянул, Спасибо за проект, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

itprogress
Бекзод 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад

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