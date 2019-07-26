Адаптация под телефоны

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок287 просмотров

Есть готовый сайт на русском и английском языке. https://clck.ru/H4rir Уникальных страниц около 8. Английский язык повторяет русский в верстке. Нужно адаптировать верстку под смартфоны.  Движок собственный. Но простой. Все расскажу и покажу где находиться. Дело за малым ) жду Вас друзья )

6 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Качественно и в срок выполнил верстку сайта и адаптировал под телефон. Пару правок внес в тот же день. Всем рекомендую!
Оплата в срок, чёткая постановка задачи!

Заявки фрилансеров

leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад

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