Требуется адаптивно сверстать имеющиеся PSD-макеты на Bootstrap v4.3.1. Блоки на главной располагаются строго в 1 экран и при скроллинге должно перелистывать к следующему блоку, на примере: https://bit.ly/2xOga73. Внутренние страницы, а именно их контентная ...
Привязка платёжного агригатора
Требуется специалист для привязки и настройки одного из платёжного агрегатора, а так же прохождение модерации. По предоплате не работаю!
Заявки фрилансеров
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