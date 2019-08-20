Нужно внести правки на сайт. Здесь подробнее https://docs.google.com/document/d/1sMlCduD_k57Bs58bdUbVDaiPQMKJrt1JP1YASfRnJYw/edit Список технологий, которыми должен владеть кандидат: - HTML, CSS - продвинутый уровень. - Знакомство со Stylus или другими CSS-препроцессорами. ...
Сверстать внутренние - Коран ручка
https://www.figma.com/file/RMhMcnUkEUzg5kcXvTY5Cn7P/koran-pen?node-id=0%3A1
Там много внутренних
Постоплата рублями 12 т.р. двумя частями
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